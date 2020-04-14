Марков предупредил о новом этапе информационной войны против РФ

Обвинения в адрес российского президента Владимира Путина в развале американской системы здравоохранения и неспособности США противостоять эпидемии коронавируса, опубликованные в «Нью-Йорк Таймс», нельзя воспринимать легкомысленно

Об этом во вторник на своей странице в социальной сети Facebook пишет депутат ГД пятого созыва, политолог Сергей Марков, комментируя материал американского издания.

«Нью-Йорк Таймс» опубликовала огромную статью о том, что Владимир Путин виновен в массовых смертях американцев от коронавируса. Потому что он, Владимир Путин, десять лет ведет войну с целью разрушить американскую науку, — пишет Марков. — Написал эту статью не сумасшедший маргинал, а главный специалист газеты «Нью-Йорк Таймс» по науке, дважды лауреат главной премии США в области СМИ — Пулитцеровской премии».

При этом российский политолог отмечает, что само издание «Нью-Йорк Таймс» является ведущей газетой американского истеблишмента, то есть по своему влиянию и охвату фактически является аналогом советской газеты «Правда».

«Как Путин вел войну против американской науки? Ну обычно, распространяя фейк-ньюс, — отмечает политолог. — Вам кажется, что они там сошли с ума? Нет, там рациональные люди. Не сумасшедшие, а профессиональные лгуны. Их задача — делать идейное, пропагандистское, информационное обеспечение политики».

При этом Марков сообщает, что одновременно с абсурдными обвинениями в адрес РФ, Сенат США приступил к расследованию о том, какую ответственность за распространение в Соединенных Штатах эпидемии коронавируса несет Китай. То есть Штаты начинают атаку на Россию и Китай, обвиняя их в разразившейся на своей территории катастрофе.

«И еще все это время они будут нас обвинять в теориях заговора. Все это очень опасно. До войны бы не довели эти убежденные в своей безнаказанности начальники глобального мира», — заключает Марков.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в США число заболевших коронавирусом достигло 581 918, из которых 23 628 человек скончались. Таким образом США с гигантским отрывом лидируют и по числу случаев заражения, и по количеству смертей от коронавируса. На втором месте по распространению эпидемии Испания, где заболевших 170 099 человек, а скончавшихся – 17 756.