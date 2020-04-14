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18:15   14 Апреля 2020
Политика

Лукашенко призвал к сохранению транзитного коридора между РФ и ЕАЭС в период COVID-19

Лукашенко призвал к сохранению транзитного коридора между РФ и ЕАЭС в период COVID-19

Необходимость сохранения транспортного транзитного коридора между Россией и странами ЕАЭС в период распространения коронавируса подчеркнул президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Это заявление от главы Белоруссии прозвучало в рамках встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в текущей обстановке Белоруссия продолжает держать границы открытыми для транспортной связи стран. Политик призывает Россию, Казахстан, Армению и Кыргызстан и ряд других стран последовать примеру Минска и сохранить транзитный коридор в период распространения коронавирусной инфекции.

"Мы проверяем водителей", — подчеркивает Лукашенко.

В Белоруссии правительством определено три коридора для передвижения транспортных средств, в основном грузовиков и фур, поставляющих продовольственные продукты. Для соблюдения безопасности политик предлагает ввести особый режим санитарно-противоэпидемических мероприятий на остановках на пути по заранее установленным маршрутам следования.  

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Автор: Ирина Большунова
#россия #лукашенко #еаэс #коронавирус

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