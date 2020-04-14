Радио «Свобода» не оправдало затрат американских налогоплательщиков

Финансируемые американским правительством через Агентство США по глобальным медиа (USAGM) издания «Радио Свобода», «Голос Америки» и «Настоящее время» популярны среди российской аудитории в 2020 году не более, чем скромные региональные издания. Госдеп США выделяет миллионы долларов на поддержку подконтрольных СМИ, но их уровень популярности оставляет желать лучшего.

Деньги на «свободу»

Консультативная комиссия по вопросам публичной дипломатии США опубликовала отчет о расходах за 2018 год. В документе говорится, что в тот период Госдеп выделил 2,7 миллиарда рублей на финансирование подконтрольных СМИ в России. Радио «Свобода» получила более 526 миллионов рублей, радио «Свободная Европа» — 128 миллионов рублей, «Голос Америки» — 625 миллионов рублей, а телеканал «Настоящее время» — 571 миллион рублей.

Еще 700 миллионов было потрачено Госдепом на противодействие «дезинформации и российской пропаганде». Финансирование подконтрольных СМИ составило большую часть от всех затрат. В 2020 году Конгресс США планирует выделить в счет радио «Свободы» и «Голоса Америки» примерно такую же сумму.

Для сравнения

Чтобы понять, насколько обоснованы эти цифры, можно обратиться к статистике портала LiveInternet, который ведет счетчик посетителей интернет-сайтов, в том числе и СМИ. Радио «Свобода» находится на 95 месте среди новостных СМИ, за последний месяц портал посетило чуть больше трех с половиной миллионов человек. На содержание «Свободы» Госдеп тратит более 500 миллионов долларов в год.

На 33-й строчке рейтинга — телеканал «360». За месяц сайт посетило больше 11 миллионов человек. Его финансирование обходится Московской области намного дешевле — в 2018 году стало известно, что правительство заплатило 70 миллионов рублей для информирования населения о деятельности чиновников и работе в соцсетях.

По трафику городской портал города Вологды обгоняет радиостанцию «Голос Америки» и телеканал «Настоящее время» на несколько десятков тысяч человек, а новостной сайт «Екатеринбург Онлайн» — на шесть миллионов за январь 2020 года.

Телеканал «78» также вырвался вперед в гонке за трафик — на несколько тысяч человек больше, чем у «Голоса Америки» за март этого года.

На одном уровне с радио «Свободой» находится новостной портал Татарстана Kazanfirst и «Известия Мордовии», которые вряд ли имеют многомиллионное финансирование от покровителей.

Ненавязчивая пропаганда

Научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин рассказал «Политике Сегодня», что Госдеп работает в рамках традиционной концепции «мягкой силы». Ее впервые выдвинул американский политолог и профессор Гарварда Джозеф Най во второй половине 1980-х годов.

«Мягкая сила» — это концепция власти, в которой желаемый результат достигается путем привлекательных сторон и симпатии, а не принуждения.

«Для них эта концепция важнее, чем масштабы аудитории. Кто-то все равно кликнет, кто-то все равно посмотрит. Госдеп не смотрит на посещаемость, они руководствуются другими соображениями, по-другому продвигают свою позицию. Плюс ко всему они могут себе позволить такие затраты. По сравнению с оборонным или научным бюджетом (800 миллионов долларов – прим. ред.) – это мало», — сообщил Кошкин.

Американист добавил, что любое ведомство всегда будет просить деньги, чтобы просто оправдать свою деятельность.

«Вот они и говорят, есть, мол, угроза российской "пропаганды" и фейковых новостей, нам нужны деньги. А про популярность своих СМИ они вообще не задумываются, мне кажется. Для них важна сама деятельность. Так исторически сложилось», — заключил Кошкин.

Вся информация о расходах на «антироссийскую пропаганду» находится в открытых источниках. Вашингтон оправдывает такие растраты перед налогоплательщиками тем, что Россия выступает агрессором, подрывающим доверие к независимым СМИ.