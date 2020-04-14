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18:07   14 Апреля 2020
Политика

Генпрокурор поручил отслеживать рост цен на муку и крупы в РФ

Генпрокурор поручил отслеживать рост цен на муку и крупы в РФ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам регионов незамедлительно реагировать на информацию о завышении цен на социально значимые товары

В Генпрокуратуре сообщили, что региональные прокуроры должны немедленно ориентироваться на проведение проверочных мероприятий с помощью отправки в антимонопольные органы поручений об осуществлении проверок по факту нарушений торговыми сетями правил ценообразования. Это распоряжение распространяется на такие товары, как мука, гречка, сахар и другие.

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Автор: Илья Романович
#рф #генпрокуратура

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