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Манукян поддержал предложение Малькевича ввести уголовное наказание за травлю в Сети

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17:45   14 Апреля 2020
Общество

Манукян поддержал предложение Малькевича ввести уголовное наказание за травлю в Сети

Манукян поддержал предложение Малькевича ввести уголовное наказание за травлю в Сети

Инициатива главы ФЗНЦ Александра Малькевича о необходимости ужесточить ответственность за травлю и оскорбление в интернете может обеспечить Рунет защитой от недобросовестной политики соцсетей Запада, считает блогер Вадим Манукян.

Существует наглядный пример в лице блогера Владислава Синицы, который за угрозы в социальных сетях в адрес детей правоохранителей получил срок в виде пяти лет лишения свободы. Эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, что аналогичные методы помогут очистить российский сегмент интернета от недоброжелателей.

Манукян также уверен, что неотвратимость наказания также приведет в чувства и тех, кто привык скрываться за анонимностью и думать, что правосудие его не настигнет. В связи с этим он полностью поддержал инициативу главы ФЗНЦ.

Манукян добавил, что в рамках этого предложения необходимо также добиться указания персональных данных пользователей при любой регистрации в интернете. По его словам, законопослушным гражданам не от кого скрываться, а вот злоумышленников это заставит серьезно задуматься о своих действиях. 

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Автор: Василий Пименов
#малькевич #фзнц #коронавирус

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