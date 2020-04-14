РПЦ начала закрывать храмы Московской епархии из-за COVID-19 у священнослужителей

Тесты на коронавирус дали положительный результат у 18 священников московских храмов. После получения результатов РПЦ начала временно закрывать храмы.

Об этом со ссылкой на публикацию рабочей группы при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции сообщают журналисты телеканала "360". Как уточняется, к настоящему моменту закрыты храмы Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, Святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове, Иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино, Вознесения Господня на Гороховом Поле, Живоначальной Троицы в Свиблово, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе и еще 12.

"Все закрыто, все опечатано. Ворота закрыты, храм закрыт, ключи у начальства, чтобы никаких мыслей не было", — рассказал журналистам охранник храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.

Отметим, о заболевании среди священнослужителей Московской епархии стало известно в понедельник, 13 апреля. Кроме 18 инфицированных священников, еще у 21 наличествуют признаки острой респираторной вирусной инфекции.