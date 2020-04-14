Расследование американского Сената о роли Китайской Народной Республики и Всемирной организации здравоохранения в распространении COVID-19 подтверждает планы Соединенных Штатов отвести внимание мировой общественности от собственной вины.

Такое высказывание сделал эксперт ассоциации независимых военных политологов Александр Перенджиев. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня".

По мнению специалиста, Вашингтон принял решение провести расследование на фоне зреющего общественного конфликта. Государственный лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые по территории всей страны объявил режим "масштабного бедствия". Такие действия говорят о том, что США значительно поражены новым типом коронавируса.

По словам Перенджиева, руководству Америки необходимо восстановить общественные настроения. Вследствие чего Соединенные Штаты заявляют о проведении подобных политических кампаний и демонстрируют своим гражданам противника, который виновен во всех бедах.

Расследование США доказывает причастность Вашингтона и американского оборонного ведомства к трагедии мирового уровня, отметил эксперт.