Амбиции РФ подтверждают курс на создание океанского флота

Российская армия и флот должны оснащаться по последнему слову техники вне зависимости от того, что происходит в мире, и эпидемия коронавируса не должна оказывать влияние на боеспособность наших вооруженных сил.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин, комментируя планы российского министерства обороны в конце апреля заложить на разных верфях страны сразу шесть новых боевых кораблей.

Как сообщало ранее оборонное ведомство, на «Севмаше» в Северодвинске 28 апреля начнется строительство двух многоцелевых подводных лодок проекта 855М, два фрегата проекта 22350 начнут строить на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, и два универсальных десантных корабля (УДК) – на крымском заводе «Залив». При этом отмечается, что УДК ни в чем не будут уступать французским «Мистралям», в строительстве которых Париж отказал Москве после событий 2014 года.

«Хочу отметить, что наша страна впервые за долгое время строит корабли такого большого водоизмещения, как УДК. Целых 25 тысяч тонн! По этой причине данные корабли были заложены именно в Керчи, где находится позволяющая осуществить такой крупный проект судоверфь», — подчеркнул Дандыкин.

При этом эксперт добавил, что каждый УДК сможет нести до 20 разных вертолетов – военных и транспортных, будет способен принять на борт до 900 человек, то есть усиленный батальон морской пехоты, а также будет снабжен катерами-амфибиями на морской подушке.

Также Дандыкин рассказал, что построенным в Крыму универсальным десантным кораблям будут присвоены имена, которые предназначались для заказанных в Франции «Мистралей» - «Владивосток» и «Севастополь», после чего они, судя по названиям, будут направлены в Тихоокеанский и Черноморский флоты.

«Что касается фрегатов проекта 22350, то они принадлежат к «семейству» океанских фрегатов первого ранга. Они будут оснащены орудиями 24-го калибра — «Яхонтами», а впоследствии, возможно, и новыми «Цирконами». Как раз они и будут обеспечивать работу УДК по высадке десанта и защищать транспортные корабли», — добавил военный эксперт.

Также он отметил, что многоцелевые подлодки проекта 855М представляют из себя технику, которая даже по оценкам американцев соответствует по функционалу аналогичным субмаринам США. При этом в американском флоте таких подлодок всего три штуки.

«А по многим компонентам — например, по оснащению электроникой, управляемостью и качеству вооружения — наши подводные лодки даже их превосходят. Это субмарины четвертого, а в чем-то даже и пятого поколения», — подчеркнул эксперт.

Новые военные корабли и подводные лодки, отметил Дандыкин, сбалансированно усилят российский флот, так как рубежи нашей страны должны быть надежно защищены от вторжения и этого не отменяет даже разразившаяся в мире эпидемия коронавируса.

Россия, по словам капитана, собирается создать крупный океанский флот, чтобы демонстрировать наш национальный флаг в каждом уголке Мирового океана, где должно быть обеспечено военное присутствие РФ.

Также Василий Дандыкин рассказал о том, что уже в этом десятилетии будет заложен новый российский авианосец, который придет на смену «Адмиралу Кузнецову». По его словам, конструкторские бюро уже совсем скоро приступят к детальному проектированию нового флагмана российского флота.