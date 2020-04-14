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РПЦ начала закрывать храмы Московской епархии из-за COVID-19 у священнослужителей
Генпрокурор поручил отслеживать рост цен на муку и крупы в РФ

Генпрокурор поручил отслеживать рост цен на муку и крупы в РФ

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17:02   14 Апреля 2020
Политика

Поправки в Конституции помогут защитить россиян от информационных атак Запада

Поправки в Конституции помогут защитить россиян от информационных атак Запада

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал издание "Новая газета" и радиостанцию "Эхо Москвы". Он подчеркнул, что эти СМИ ведут провокационную и взрывоопасную компанию против чеченского народа.

Депутаты Государственной думы Российской Федерации Евгений Федоров и Виталий Милонов поддержали Кадырова. Парламентарии считают, что подобные издания, как "Новая газета" и "Эхо Москвы" являются фактическими агентами Запада. Однако принять необходимые действия к СМИ можно будет только после внесения поправок к Конституции РФ. Речь идет о превосходстве российских законов над иностранными.

"Поменять законодательство в этой области мы не можем, поскольку этого не позволяет действующая конституция", – уверен Евгений Федоров.

Парламентарий считает, нужно как можно скорее внести в конституцию соответствующие изменения. Депутат Виталий Милонов, в свою очередь, отметил, что нормальная оппозиция – это когда кто-то не согласен, в том числе с позицией государственной власти, передает Федеральное агентство новостей.

Однако при этом существуют те, кто пытается конвертировать беду. Причем для этих целей они используют пандемию коронавируса, распространяющуюся не только в России, но и мире. Милонов считает, что в первую очередь это относится к российским либералам. Их рупорами в данной ситуации выступают "Новая газета" и "Эхо Москвы".

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Автор: Ирина Большунова
#россия #диверсия #депутаты #рамзан кадыров

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