Финансовый аналитик Левченко раскритиковал решение сократить россиянам зарплаты в кризис

Работодатели ни в коем случае не должны сокращать зарплаты россиянам в условиях неблагоприятной экономической ситуации, вызванной коронавирусом. Об этом заявил финансовый аналитик и радиоведущий «Бизнес FM» Владимир Левченко.

Снижение заработных плат сотрудникам, которые хорошо себя проявляют и работают на благо компании, эксперт в беседе с «360» назвал неправильным шагом. Подобные действия лишь демотивируют людей.

Левченко заметил, что российская экономика находится сегодня в сложном положении, поэтому давать какие-либо прогнозы он не берется, однако предполагает скорое ухудшение ситуации на рынке труда.

Особенно аналитик обращает внимание на сервисный сегмент, принявший на себя мощный удар экономического кризиса. Существует большая вероятность, что данная сфера не восстановится даже после ухода COVID-19, подытожил Левченко.