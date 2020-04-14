Медиков не спасут от COVID-19 промышленные маски "Альянса врачей"

Объединение "Альянс врачей" блогера Алексея Навального активно использует тему COVID-19 для своего пиара. Накануне формальная глава организации Анастасия Васильева рассказала о доставке СИЗ медикам московской больницы. Однако сотрудники медицинского учреждения рассказали о бесполезности оказанной помощи, сообщило Федеральное агентство новостей.

Как показала практика в других странах, привезенные Васильевой медицинские маски не пригодны для защиты от нового типа коронавируса. Вследствие чего имеется вероятность, что девушка привезла абсолютно бесполезные средства индивидуальной защиты в больницу, где зафиксированы зараженные COVID-19.

Некоторое время назад "глава" "Альянса врачей" организовала сбор средств с граждан, в результате которого было получено 4,5 миллиона рублей. Однако людям, которые пожертвовали свои средства, необходимо задуматься, на что именно потрачены их деньги, потому что Васильева закупила негодные для медицинских специалистов промышленные респираторы. Если бы девушка действительно планировала оказать поддержку гражданам, то снабдила бы СИЗ строителей специализированной больницы в Новой Москве.