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 РПЦ начала закрывать храмы Московской епархии из-за COVID-19 у священнослужителей

РПЦ начала закрывать храмы Московской епархии из-за COVID-19 у священнослужителей
Генпрокурор поручил отслеживать рост цен на муку и крупы в РФ

Генпрокурор поручил отслеживать рост цен на муку и крупы в РФ

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16:40   14 Апреля 2020
Россия

Как написать эффективный PR-текст

Как написать эффективный PR-текст

Как заинтересовать читателя и правильно, а главное понятно выстроить текст? На эти и другие вопросы ответит автор и ведущий нового онлайн-курса от журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов.

На тренинге «Секреты и техники написания эффективных PR-текстов» спикер научит:

  • понимать ключевые задачи текстов;
  • привлекать и удерживать внимание аудитории на ваших текстах;
  • выстраивать правильную структуру текстов;
  • доносить до аудитории ключевые сообщения;
  • писать на языке целевой аудитории;
  • придумывать цепляющие заголовки ко всем видам текстов.

Курс будет полезен для пресс-секретарей, специалистам по связям с общественностью и PR, копирайтеров, корпоративным журналистам и другим. Желающие узнают, как понятно донести информацию за короткое время, получат действенные инструменты для повышения эффективности текстов, а также будут выполнять практические задания, чтобы погрузиться в материал и отточить новые навыки.

Как написать эффективный PR-текст

«Секреты и техники написания эффективных PR-текстов» состоят из пяти уроков, первый из которых стартует 28 апреля. После обучения участники получат диплом, подтверждающий знания и умения. Узнать больше и подать заявку можно по ссылке или по телефону +7 (495) 540-52-76.

ИА «Политика сегодня» — информационный партнер.

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Автор: Анна Манц
#курс #текст #пресс-служба

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