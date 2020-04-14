Как написать эффективный PR-текст

Как заинтересовать читателя и правильно, а главное понятно выстроить текст? На эти и другие вопросы ответит автор и ведущий нового онлайн-курса от журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов.

На тренинге «Секреты и техники написания эффективных PR-текстов» спикер научит:

понимать ключевые задачи текстов;

привлекать и удерживать внимание аудитории на ваших текстах;

выстраивать правильную структуру текстов;

доносить до аудитории ключевые сообщения;

писать на языке целевой аудитории;

придумывать цепляющие заголовки ко всем видам текстов.

Курс будет полезен для пресс-секретарей, специалистам по связям с общественностью и PR, копирайтеров, корпоративным журналистам и другим. Желающие узнают, как понятно донести информацию за короткое время, получат действенные инструменты для повышения эффективности текстов, а также будут выполнять практические задания, чтобы погрузиться в материал и отточить новые навыки.

«Секреты и техники написания эффективных PR-текстов» состоят из пяти уроков, первый из которых стартует 28 апреля. После обучения участники получат диплом, подтверждающий знания и умения. Узнать больше и подать заявку можно по ссылке или по телефону +7 (495) 540-52-76.

ИА «Политика сегодня» — информационный партнер.