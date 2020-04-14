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16:18   14 Апреля 2020
Политика

Минобороны сообщило, что ситуация с COVID-19 в ВС РФ полностью контролируется

Минобороны сообщило, что ситуация с COVID-19 в ВС РФ полностью контролируется

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Вооруженных силах России находится под полным контролем, сообщили представители Минобороны во вторник, 14 апреля.

В опубликованном пресс-релизе подчеркивается, что эпидемиологическая обстановка в ВС РФ стабильна и находится под контролем. Уровень заболеваемости дыхательных органов военнослужащих ниже среднесезонных показателей за последние пять лет.

Для борьбы с распространением коронавируса среди военных работают 58 оперативных групп. Помимо того, были развернуты более 5,5 тысяч пунктов контроля, где солдатам и гражданскому персоналу измеряют температуру тела. Там на регулярной основе проводятся дезинфекционные мероприятия.

В оборонном ведомстве отметили, что весь личный состав по прибытию к местам несения службы в обязательном порядке проходит медосмотр, в ходе которого у военных измеряют температуру. Если возникают подозрения на заболевание, солдат незамедлительно отправляют в госпитали, где проводят тестирование.

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Автор: Василий Пименов
#россия #минобороны #коронавирус

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