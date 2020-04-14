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16:00   14 Апреля 2020
Весь мир

Коронавирус может передаваться в радиусе четырех метров — ВОЗ

Коронавирус может передаваться в радиусе четырех метров — ВОЗ

Коронавирусная инфекция может распространяться в радиусе четырех метров от зараженного человека, приводит данные исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Всемирная организация здравоохранения.

В интервью журналистам ВГТРК эту информацию также подтвердил главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. По его словам, вирус сохраняется в аэрозоли от получаса до 2-3 часов, при этом на предметах вирус активен до трех дней.

"Специалисты CDC провели такие исследования для ВОЗ: вирус может передаваться на четыре метра", — заявил Брико.

Несмотря на это, он подчеркнул, что социальное дистанцирование в два метра является эффективной мерой: большая часть возможности передачи коронавируса укладывается в это расстояние.  

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Автор: Василий Пименов
#воз #коронавирус

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