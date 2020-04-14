Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков рассказал о хорошем самочувствии Путина

Песков рассказал о хорошем самочувствии Путина

 Сенатор Клинцевич: простые американцы не знают, что их налоги идут на инфовойну с РФ

Сенатор Клинцевич: простые американцы не знают, что их налоги идут на инфовойну с РФ
Минобороны сообщило, что ситуация с COVID-19 в ВС РФ полностью контролируется

Минобороны сообщило, что ситуация с COVID-19 в ВС РФ полностью контролируется

 Путин заявил о готовности России поделиться будущей вакциной от коронавируса

Путин заявил о готовности России поделиться будущей вакциной от коронавируса
Коронавирус может передаваться в радиусе четырех метров — ВОЗ

Коронавирус может передаваться в радиусе четырех метров — ВОЗ

 Коррупционная деятельность Имада Хамиса оставила сирийцев без сотовой связи

Коррупционная деятельность Имада Хамиса оставила сирийцев без сотовой связи
Песков рассказал о хорошем самочувствии Путина

Песков рассказал о хорошем самочувствии Путина

 Сенатор Клинцевич: простые американцы не знают, что их налоги идут на инфовойну с РФ

Сенатор Клинцевич: простые американцы не знают, что их налоги идут на инфовойну с РФ
Минобороны сообщило, что ситуация с COVID-19 в ВС РФ полностью контролируется

Минобороны сообщило, что ситуация с COVID-19 в ВС РФ полностью контролируется

 Путин заявил о готовности России поделиться будущей вакциной от коронавируса

Путин заявил о готовности России поделиться будущей вакциной от коронавируса
Коронавирус может передаваться в радиусе четырех метров — ВОЗ

Коронавирус может передаваться в радиусе четырех метров — ВОЗ

 Коррупционная деятельность Имада Хамиса оставила сирийцев без сотовой связи

Коррупционная деятельность Имада Хамиса оставила сирийцев без сотовой связи
15:51   14 Апреля 2020
Сирия

Коррупционная деятельность Имада Хамиса оставила сирийцев без сотовой связи

Коррупционная деятельность Имада Хамиса оставила сирийцев без сотовой связи

Сирийский мобильный оператор SyriaTel сегодня утром оборвал связь всем абонентам. Это произошло в результате веерного отключения электроэнергии, которое стало следствием незаконного обогащения премьер-министра САР Имада Хамиса.

Подключение к оператору оказалось недоступно в нескольких регионах страны (Дамаск, Латакия, Даръа, Хомс и некоторые другие) с 7 до 11 часов 14 апреля, за что компания публично извинилась в своей соцсети, объяснив недоразумение техническими неполадками, сообщает ФАН. Пользователи настроены враждебно, так как многие оказались без доступа к работе, за что планируют потребовать компенсацию.

Владельцем компании-оператора является двоюродный брат действующего главы Сирии, а по совместительству один из самых богатых бизнесменов страны. От работы его компании зависит комфортная жизнь огромного количества граждан.

Предполагается, что отключение связи стало результатом сокращения электроснабжения. Его сократили из-за уменьшения объема добычи природного газа. Власти заявляют, что остановка добычи природного ресурса обусловлена военными действиями со стороны террористов на его основных месторождениях. Но реальная причина скрывается в коррупции и незаконном обогащении премьер-министра САР Имада Хамиса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#сирия #дамаск #коррупция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...