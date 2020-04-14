Сирийский мобильный оператор SyriaTel сегодня утром оборвал связь всем абонентам. Это произошло в результате веерного отключения электроэнергии, которое стало следствием незаконного обогащения премьер-министра САР Имада Хамиса.

Подключение к оператору оказалось недоступно в нескольких регионах страны (Дамаск, Латакия, Даръа, Хомс и некоторые другие) с 7 до 11 часов 14 апреля, за что компания публично извинилась в своей соцсети, объяснив недоразумение техническими неполадками, сообщает ФАН. Пользователи настроены враждебно, так как многие оказались без доступа к работе, за что планируют потребовать компенсацию.

Владельцем компании-оператора является двоюродный брат действующего главы Сирии, а по совместительству один из самых богатых бизнесменов страны. От работы его компании зависит комфортная жизнь огромного количества граждан.

Предполагается, что отключение связи стало результатом сокращения электроснабжения. Его сократили из-за уменьшения объема добычи природного газа. Власти заявляют, что остановка добычи природного ресурса обусловлена военными действиями со стороны террористов на его основных месторождениях. Но реальная причина скрывается в коррупции и незаконном обогащении премьер-министра САР Имада Хамиса.