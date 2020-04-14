Сенатор Клинцевич: простые американцы не знают, что их налоги идут на инфовойну с РФ

Антироссийская пропаганда США нацелена на ослабление страны, но в России ее будут жестко пресекать, заявил сенатор Франц Клинцевич.

Госдеп США выделил 2,7 млрд рублей на русофобскую пропаганду, что фактически является вкладом в информационную войну. Соответствующая информация следует из отчета о тратах американского ведомства.

Признанные иноагентами в РФ СМИ "Голос Америки" и "Радио Свобода" получат 2 миллиона рублей от западных спонсоров. Также США выделили около 700 миллионов рублей на "противодействие российской пропаганде". Американцы приписывают РФ роль агрессора для того, чтобы оправдать трату денег налогоплательщиков США.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с изданием iReactor заявил, что финансируемые западом российские СМИ должны быть закрыты.

"Американцы не прекращали и не будут прекращать антироссийскую риторику и информационную войну", — заявил Клинцевич.

США привыкли, что на глобальной арене был один "хозяин", диктующий условия на международном поприще. Однако однополярному миру пришел конец, заключил сенатор.