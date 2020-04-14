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15:09   14 Апреля 2020
Россия

Путин заявил, что на борьбу с последствиями пандемии выделяется 1,2% ВВП РФ

Путин заявил, что на борьбу с последствиями пандемии выделяется 1,2% ВВП РФ

Правительство России направит средства, равные 1,2% ВВП, на борьбу с негативными последствиями распространения COVID-19, сообщил президент России Владимир Путин.

Государству необходимо принимать меры, которые помогут справиться не только с самой коронавирусной инфекцией, но и минимизируют ее последствия. Денежные средства, достигающие 1,2% ВВП страны, правительство РФ направит именно на эти цели.

Стабилизировать экономику России также поможет сохранение капитала внутри РФ. Сократить его отток за рубеж поможет увеличение процентной ставки на доходы россиян, переведенные на заграничные счета, рассказал Путин.

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Автор: Яна Либерман
#путин #ввп #коронавирус

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