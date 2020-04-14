Новый законопроект, который рассмотрят депутаты Госдумы РФ, освободит от уплаты госпошлины жителей ДНР и ЛНР при получении российского гражданства, сообщается в документе, опубликованном в электронной базе Госдумы.

Сейчас госпошлина за получение российского гражданства составляет 3,5 тысячи рублей, пишет издание "Известия" .

Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что считает необходимость уплаты госпошлины гражданами ДНР и ЛНР чрезмерной, поскольку ее соотношение не соответствует размерам реальных доходов населения народных республик.