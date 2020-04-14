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15:05   14 Апреля 2020
Россия

Новый законопроект освободит от госпошлин жителей Донбасса при получении гражданства РФ

Новый законопроект освободит от госпошлин жителей Донбасса при получении гражданства РФ

Новый законопроект, который рассмотрят депутаты Госдумы РФ, освободит от уплаты госпошлины жителей ДНР и ЛНР при получении российского гражданства, сообщается в документе, опубликованном в электронной базе Госдумы.

Сейчас госпошлина за получение российского гражданства составляет 3,5 тысячи рублей, пишет издание "Известия".

Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что считает необходимость уплаты госпошлины гражданами ДНР и ЛНР чрезмерной, поскольку ее соотношение не соответствует размерам реальных доходов населения народных республик.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #днр #лнр #гражданство

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