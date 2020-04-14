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14:44   14 Апреля 2020
Политика

Лавров заявил о готовности России сотрудничать с США в сфере мирного развития космоса

Лавров заявил о готовности России сотрудничать с США в сфере мирного развития космоса

Российская Федерация готова сотрудничать с Соединенными Штатами Америки в сфере освоения космоса в мирных целях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после указа Трампа об экономическом освоении Луны.

Президент Трамп выдвинул ряд инициатив по космосу, подчеркнув необходимость обеспечения международной поддержки планов освоения Луны. Лавров отметил, что Москва считает такой подход просительным и готова сотрудничать с США, чтобы найти общеприемлемые подходы. 

Также Лавров добавил, что Россия готова продолжить диалог с США по выводу оружия в космос. 

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который закрепляет право американцев на добычу космических ресурсов. Также американский лидер отдал распоряжение обсудить с другими странами соответствующие соглашения. 

Стоит отметить, что в документе, подписанном Трампом, говорится о том, что космос законодательно и физически является уникальным доменом человеческой деятельности. США же не считают его всеобщим достоянием.

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Автор: Яна Либерман
#россия #сша #лавров #трамп #космос

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