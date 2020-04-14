Россия не намерена просить Евросоюз о снятии санкций, во время переменчивого настроения Запада Москва рассчитывает только на свои силы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В рамках ответа на вопросы журналистов в формате видеоконференции он подчеркнул, что тема санкций находится под запретом, и Россия не намерена возвращаться к этому вопросу. Лавров также отметил, что при ситуации, когда Россию подвели западные партнеры и отказались от своих обязательств, она встала на путь, которые должен обеспечить стране опору лишь на собственные силы.