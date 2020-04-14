Путин заявил о сокращении розничной торговли в РФ на 35%
Розничная торговля в России сократилась на 35%, об этом президент Владимир Путин заявил в ходе онлайн-совещания по экономическим вопросам.
По словам российского президента, сейчас ситуация в экономике страны складывается так, что нужны дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов. Как отметил Путин, сокращение спроса стало самым чувствительным для компаний по всему миру.
"Снижение розничной торговли говорит о том, что рынок резко, практически одномоментно сжался. Для многих предприятий это действительно сильное потрясение", — подчеркнул глава государства.