Путин заявил о сокращении розничной торговли в РФ на 35%

Розничная торговля в России сократилась на 35%, об этом президент Владимир Путин заявил в ходе онлайн-совещания по экономическим вопросам.

По словам российского президента, сейчас ситуация в экономике страны складывается так, что нужны дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов. Как отметил Путин, сокращение спроса стало самым чувствительным для компаний по всему миру.