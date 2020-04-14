Премьер-министр Сирии Хамис может претендовать на место Асада

Выборы государственного лидера в Сирийской Арабской Республики планируются на сентябрь следующего года. Удастся ли текущему президенту САР Башару Асаду удержать свои позиции и кто может занять его пост — разбиралось Федеральное агентство новостей.

По данным социологов ФЗНЦ, рейтинг действующего лидера Сирии снижается из-за роста коррупции и проблем с экономикой в ближневосточном государстве. Только 32% респондентов заявили о готовности оказать поддержку Асаду на предстоящих выборах.

После помощи РФ правительственным войскам САР в ликвидации радикального "Исламского государства" (запрещено в России) в Сирии наступило мирное время. На фоне этого запросы граждан стали больше, отметил глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Действующий премьер-министр государства Имад Хамис может претендовать на должность главы Сирии как парламентарий, который имеет многолетний опыт работы в правительстве. Он является суннитом, что даст ему возможность привлечь большую часть избирателей, поскольку население государства на 75% состоит из мусульман-суннитов. По мнению ФАН, Хамис является сильным кандидатом во власти, который вполне может составить конкуренцию Асаду.

Однако против премьер-министра может сыграть причастность к коррупционным махинациям по незаконному сбыту электроэнергии за границу и прочим схемам с государственными запасами, в которых фиксировалось его участие.

Лидеров, которые готовы занять пост Асада, предостаточно, однако он еще способен сохранить свои позиции. Для этого ему необходимо организовать благоприятную экономику для зарубежных предпринимателей.