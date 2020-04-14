Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях проект закона о переносе Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Действующий сейчас День воинской славы, который отмечается 2 сентября, упраздняется.

Инициатива о переносе Дня воинской славы на 3 сентября принадлежит группе депутатов и сенаторов. Законопроект предполагает введение нового Дня воинской славы 3 сентября.

Отметим, решающий вклад в завершение Второй мировой войны внес СССР своей победой над Японией в 1945 году. Более трех сотен советских граждан награждены медалями и орденами по итогам этой войны.

Также авторы законопроекта подчеркнули, что 3 сентября во времена СССР был праздником Победы над Японией, который учредил Президиум Верховного Совета СССР.