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13:34   14 Апреля 2020
Россия

День окончания Второй мировой войны в РФ будут отмечать 3 сентября

День окончания Второй мировой войны в РФ будут отмечать 3 сентября

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях проект закона о переносе Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Действующий сейчас День воинской славы, который отмечается 2 сентября, упраздняется.

Инициатива о переносе Дня воинской славы на 3 сентября принадлежит группе депутатов и сенаторов. Законопроект предполагает введение нового Дня воинской славы 3 сентября. 

Отметим, решающий вклад в завершение Второй мировой войны внес СССР своей победой над Японией в 1945 году. Более трех сотен советских граждан награждены медалями и орденами по итогам этой войны.

Также авторы законопроекта подчеркнули, что 3 сентября во времена СССР был праздником Победы над Японией, который учредил Президиум Верховного Совета СССР.

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Автор: Юлия Яковлева
#госдума #3 сентября

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