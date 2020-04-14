Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Российский газовый проект «Северный поток – 2» имеет важное значение для энергетической политики ФРГ. Германия рассчитывает, что, несмотря на кризисную ситуацию, он будет завершен.

Об этом во вторник заявил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, слова которого приводит агентство «Интерфакс».

«Что касается "Северного потока – 2", то я, как и прежде, исхожу из того, что этот проект будет реализован, так как он рассчитан на долгосрочную перспективу. Те компании, которые участвуют в его реализации, должны сами оценить, как нынешний кризис на него повлияет», — заявил дипломат.

При этом фон Гайр подчеркнул, что российский газопровод имеет значение не только для энергетической безопасности Германии, но и для других европейских стран, так как представляет собой один из важных источников энергоносителей.

«Германия отвергает экстерриториальные санкции, которые были объявлены со стороны США, в том числе и по отношению к проекту "Северный поток — 2". В данном вопросе Германия придерживается иной точки зрения, чем США», — подчеркнул посол.

По словам фон Гайра, Берлин заинтересован в стабильности на рынке энергоносителей, поэтому там с большим вниманием следят за дискуссиями об объемах производства нефти и цен на сырье, которые ведут страны-производители энергоносителей.

Напомним, в декабре 2019 года в Вашингтоне был принят военный бюджет, в котором были прописаны санкции против компаний, участвующих в строительстве российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2».

Испугавшись ограничительных мер со стороны США, швейцарская компания Allseas отозвала свои суда-трубоукладчики, работавшие на прокладке газопровода по дну Балтийского моря. В результате строительство «Северного потока – 2» замедлилось, но «Газпром» привлек к продолжению работ собственное судно-трубоукладчик «Академик Черский». Как ожидается, «Северный поток – 2» будет достроен введен в эксплуатацию в конце текущего года.