Лидеры стран ЕАЭС призвали прекратить международные конфликты на фоне пандемии COVID-19

Лидеры стран ЕАЭС выразили намерение объединить усилия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в мире и призвали прекратить вооруженные конфликты, торговые войны и односторонние санкции в мире в период пандемии COVID-19.

Страны — участницы союза заявили о готовности помогать друг другу, а также проводить совместные исследования и разрабатывать программы для борьбы с новым типом пневмонии, говорится в сообщении, озвученном по итогам заседания.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Более 1,8 млн случаев заражения COVID-19 насчитывается в мире. Ознакомиться с мерами предосторожности на фоне пандемии можно на специальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.