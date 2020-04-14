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Лидеры стран ЕАЭС призвали прекратить международные конфликты на фоне пандемии COVID-19
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 Путин заявил о готовности России поделиться будущей вакциной от коронавируса

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13:14   14 Апреля 2020
Общество

Лидеры стран ЕАЭС призвали прекратить международные конфликты на фоне пандемии COVID-19

Лидеры стран ЕАЭС призвали прекратить международные конфликты на фоне пандемии COVID-19

Лидеры стран ЕАЭС выразили намерение объединить усилия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в мире и призвали прекратить вооруженные конфликты, торговые войны и односторонние санкции в мире в период пандемии COVID-19.

Страны — участницы союза заявили о готовности помогать друг другу, а также проводить совместные исследования и разрабатывать программы для борьбы с новым типом пневмонии, говорится в сообщении, озвученном по итогам заседания. 

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Более 1,8 млн случаев заражения COVID-19 насчитывается в мире. Ознакомиться с мерами предосторожности на фоне пандемии можно на специальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Василий Пименов
#еаэс #пандемия #коронавирус

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