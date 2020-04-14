Путин заявил о необходимости экстраординарных мер для остановки пандемии

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции необходимо принять экстраординарные меры. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По последним данным, в государстве было выявлено 21 102 случая заражения CОVID-19. От вируса скончались 170 больных. Самое большое количество зараженных зафиксировано в столице России. Далее следуют Подмосковье и Санкт-Петербург. Полностью излечились и выписались из больниц 1694 граждан.

Власти страны ввели необходимые меры для борьбы с коронавирусом. Гражданам рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, беречь свое здоровье и здоровье окружающих людей.