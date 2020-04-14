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12:55   14 Апреля 2020
Политика

Путин заявил о готовности России поделиться будущей вакциной от коронавируса

Путин заявил о готовности России поделиться будущей вакциной от коронавируса

Россия поделится вакциной от коронавируса, когда она будет готова, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как подчеркнул российский лидер, в скором времени Россия может поделиться со странами Евразийского экономического союза наработками по созданию вакцины против COVID-19.

По словам главы государства, в июне 2020 года эксперты новосибирского центра "Вектор" приступят к исследованиям. 60 добровольцев уже отобраны, среди них есть и те, кто непосредственно будет заниматься разработкой вакцины, рассказал Путин. Создание вакцины ускорит передача живого штамма коронавируса из США, которая состоялась на днях.

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Автор: Василий Пименов
#путин #вакцина #коронавирус

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