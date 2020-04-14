Президент России Владимир Путин призвал страны ЕАЭС объединиться в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи членов Высшего Евразийского экономического совета.

По мнению главы государства, страны Евразийского экономического союза должны тесно сотрудничать в условиях пандемии. Также Путин выразил благодарность Белоруссии за идею провести онлайн-переговоры.

Как считает Владимир Путин, коронавирус негативно сказывается на всех сферах жизни во всем мире, затрагивая как экономику, так и социальную сферу. По словам президента РФ, серьезно выросла нагрузка на систему здравоохранения, также снизилась мобильность граждан, осложнилась ситуация в торговле, подчеркнул он.