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12:49   14 Апреля 2020
Россия

Путин призвал страны ЕАЭС объединить усилия в борьбе с коронавирусом

Путин призвал страны ЕАЭС объединить усилия в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин призвал страны ЕАЭС объединиться в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи членов Высшего Евразийского экономического совета.

По мнению главы государства, страны Евразийского экономического союза должны тесно сотрудничать в условиях пандемии. Также Путин выразил благодарность Белоруссии за идею провести онлайн-переговоры.

Как считает Владимир Путин, коронавирус негативно сказывается на всех сферах жизни во всем мире, затрагивая как экономику, так и социальную сферу. По словам президента РФ, серьезно выросла нагрузка на систему здравоохранения, также снизилась мобильность граждан, осложнилась ситуация в торговле, подчеркнул он.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #коронавирус

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