Путин заявил, что пик COVID-19 в России еще не пройден

Пик заболеваемости COVID-19 в России еще не пройден, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как отметила ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, о пике можно будет говорить тогда, когда рост числа новых случаев заражения в России будет отсутствовать несколько дней. Об этом пишет РИА Новости.

В течение пяти дней при такой динамике можно будет отметить выход на плато заболеваемости. Количество новых случаев не должно превышать число зараженных за предыдущие сутки.