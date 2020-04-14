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12:45   14 Апреля 2020
Россия

Путин заявил, что пик COVID-19 в России еще не пройден

Путин заявил, что пик COVID-19 в России еще не пройден

Пик заболеваемости COVID-19 в России еще не пройден, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как отметила ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, о пике можно будет говорить тогда, когда рост числа новых случаев заражения в России будет отсутствовать несколько дней. Об этом пишет РИА Новости

В течение пяти дней при такой динамике можно будет отметить выход на плато заболеваемости. Количество новых случаев не должно превышать число зараженных за предыдущие сутки.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #коронавирус

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