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12:37   14 Апреля 2020
Россия

Глава "Газпром нефти": соглашение ОПЕК+ важно для всех участников сделки

Глава "Газпром нефти": соглашение ОПЕК+ важно для всех участников сделки

Новые договоренности нефтедобывающих стран в рамках ОПЕК+ помогут в дальнейшей стабилизации топливного рынка, считает гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков.

Заключение соглашения по уменьшению объемов добычи природного ресурса было необходимо всем экспортерам нефти. Для России в сделке нет ничего унизительного, заявил Дюков. 

Сокращение объемов добываемого черного золота со стороны властей РФ не превысило предыдущей квоты и составило 18% на первом этапе. После поддержания сделки ОПЕК+ Норвегией, Бразилией и США доля России снизится до 15%, рассказал глава "Газпром нефти".

Резкое падение спроса на нефть может привести к переполнению нефтехранилищ во всем мире. Поэтому разумнее сокращать нефтедобычу заранее, чтобы избежать лишних проблем в будущем, уверен Дюков.

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Автор: Юлия Яковлева
#нефтедобыча

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