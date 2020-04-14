Глава "Газпром нефти": соглашение ОПЕК+ важно для всех участников сделки

Новые договоренности нефтедобывающих стран в рамках ОПЕК+ помогут в дальнейшей стабилизации топливного рынка, считает гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков.

Заключение соглашения по уменьшению объемов добычи природного ресурса было необходимо всем экспортерам нефти. Для России в сделке нет ничего унизительного, заявил Дюков.

Сокращение объемов добываемого черного золота со стороны властей РФ не превысило предыдущей квоты и составило 18% на первом этапе. После поддержания сделки ОПЕК+ Норвегией, Бразилией и США доля России снизится до 15%, рассказал глава "Газпром нефти".

Резкое падение спроса на нефть может привести к переполнению нефтехранилищ во всем мире. Поэтому разумнее сокращать нефтедобычу заранее, чтобы избежать лишних проблем в будущем, уверен Дюков.