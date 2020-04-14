Полиция проверит Васильеву за очередной ролик с фейками о COVID-19

Полиция будет проверять видео главы профсоюза “Альянс врачей” Анастасии Васильевой на наличие недостоверной информации о коронавирусе в России. Протеже Навального может быть привлечена к ответственности.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил в правоохранительные органы на Анастасию Васильеву. Он попросил провести проверку ролика "Помоги врачам. Всероссийская мединспекция" организации "Альянс врачей". Об этом "профсоюз" сообщил у себя в Twitter. В видео есть ложь об отсутствии защитных средств в медицинских учреждениях.

Федеральное агентство новостей уже заявляло в полицию по факту распространения ложной информации со стороны Васильевой. Ее не напугало возможное наступление ответственности. Глава "Альянса" объявила, что будет записывать видео снова.

Видеоролики организации вводят в заблуждение россиян и создают панический настрой в обществе. Васильева может понести ответственность за распространение недостоверной информации о коронавирусе, если правоохранительные органы найдут нарушения.