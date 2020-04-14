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12:27   14 Апреля 2020
Политика

МИД пока не рассматривает вопрос об изменении порядка выезда из РФ после открытия границ

МИД пока не рассматривает вопрос об изменении порядка выезда из РФ после открытия границ

Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации пока не обсуждает вопрос об изменении порядка выезда россиян в другие страны после открытия границ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

МИД РФ не планирует вводить выездные визы для россиян, путешествующих за границу, уточнил Сергей Лавров.

По словам главы МИД, он не может себе представить ситуацию, в которой могла бы обсуждаться идея введения выездных виз. Граждане вольны пользоваться своим конституционным правом на перемещения, как только будет восстановлено авиасообщение, закрытое на время пандемии коронавируса. 

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #лавров #мид рф

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