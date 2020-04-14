МИД пока не рассматривает вопрос об изменении порядка выезда из РФ после открытия границ

Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации пока не обсуждает вопрос об изменении порядка выезда россиян в другие страны после открытия границ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

МИД РФ не планирует вводить выездные визы для россиян, путешествующих за границу, уточнил Сергей Лавров.

По словам главы МИД, он не может себе представить ситуацию, в которой могла бы обсуждаться идея введения выездных виз. Граждане вольны пользоваться своим конституционным правом на перемещения, как только будет восстановлено авиасообщение, закрытое на время пандемии коронавируса.