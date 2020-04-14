Устранен последний разрыв основного хода на трассе «Таврида»

Строители трассы «Таврида» в Крыму завершили работы на последнем участке автодороги, соединяющей Керчь и Севастополь, уложив асфальтобетон в два слоя у села Мазанка в Симферопольском районе.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь крымского управления генерального подрядчика строительства АО «ВАД» Григорий Назаров.

По его словам, ранее производству дорожных работ у села Мазанка мешало ответвление магистрального газопровода, в связи с чем на подъезде к Симферополю движение автотранспорта было запущено по старой дороге мимо сел Донское и Мазанка.

«Мы сомкнули последний разрыв основного хода «Тавриды» от Керчи до Симферополя, уложив два слоя асфальтобетона в районе села Мазанка Симферопольского района, — приводит слова Назарова «Крыминформ», — До понедельника на этом участке будет нанесена временная разметка, после чего переключим движение транспорта на основной ход «Тавриды».

Ранее строители «Тавриды» закончили переустраивать все ветки газопровода на идущем в обход Симферополя пятом этапе трассы. В настоящее время там проводится обустройство земляного полотна, а к концу апреля на пятом участке планируется завершить укладку асфальтобетона. Как отмечается, работы по укладке финишного слоя дорожного покрытия сейчас ведутся сразу на нескольких участках трассы.

Напомним, трасса «Таврида» — четырехполосная автомобильная дорога первой технической категории, соединяющая Керчь и Севастополь — к настоящему времени построена на 86%. К сентябрю 2020 года движение, как ожидается, будет открыто по всем семи этапам трассы, общая протяженность которой составляет 250,7 километра. Генеральным подрядчиком строительства трассы «Таврида», которая станет основой дальнейшего развития всей транспортной инфраструктуры полуострова, является петербургская компания «ВАД».