Медиацентр "Патриот" проведет онлайн-эфир о возможном повышении цен в магазинах

Федеральное агентство новостей совместно с Медиагруппой "Патриот" проведут онлайн-трансляцию на тему "Цены в магазинах. Ждать ли повышения?". Мероприятие состоится во вторник, 14 апреля, в 14:00.

Производители и поставщики продуктов на фоне пандемии коронавируса настаивают на пересмотре закупочных цен до 15–20%. Представители Генпрокуратуры РФ поручили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить, обоснован ли рост цен на имбирь, чеснок и лимоны.

В ходе эфира ФАН и Медиагруппа "Патриот" выяснят, на какие товары меняются цены и с чем это связанно, какая продукция подорожает, а какая может потерять в цене.

В прямом эфире примут участие экономисты, производители, ретейлеры, чиновники и политики. Трансляция будет проходить на канале ФАН.