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11:31   14 Апреля 2020
Политика

Антироссийские СМИ получили от Госдепа США средства на дезинформацию против РФ

Антироссийские СМИ получили от Госдепа США средства на дезинформацию против РФ

Государственный департамент Соединенных Штатов принял решение выделить 2,7 миллиарда рублей на усиление влияния на территории РФ и антироссийскую пропаганду.

Согласно опубликованному отчету о расходах правительства США за 2018 год, Госдеп направил более 2,7 миллиардов рублей на усиление влияния в России. 700 миллионов рублей из них потрачены на противодействие российской пропаганде и дезинформации, в том числе за пределами США.

2 миллиарда рублей ушли на финансирование антироссийских СМИ, таких как "Голос Америки", "Радио Свобода" и "Настоящее время". На них пришлось порядка 75% всех затрат.

Оправдываясь за растрату таких средств американских налогоплательщиков, США пытаются выставить российскую сторону агрессором, изображающим Запад в качестве угрозы и подрывающим доверие к независимым СМИ, западным институтам и универсальным ценностям.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #госдеп #пропаганда

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