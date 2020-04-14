Антироссийские СМИ получили от Госдепа США средства на дезинформацию против РФ

Государственный департамент Соединенных Штатов принял решение выделить 2,7 миллиарда рублей на усиление влияния на территории РФ и антироссийскую пропаганду.

Согласно опубликованному отчету о расходах правительства США за 2018 год, Госдеп направил более 2,7 миллиардов рублей на усиление влияния в России. 700 миллионов рублей из них потрачены на противодействие российской пропаганде и дезинформации, в том числе за пределами США.

2 миллиарда рублей ушли на финансирование антироссийских СМИ, таких как "Голос Америки", "Радио Свобода" и "Настоящее время". На них пришлось порядка 75% всех затрат.

Оправдываясь за растрату таких средств американских налогоплательщиков, США пытаются выставить российскую сторону агрессором, изображающим Запад в качестве угрозы и подрывающим доверие к независимым СМИ, западным институтам и универсальным ценностям.