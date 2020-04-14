Первый этап разработки боевых роботов "Соратник" начался в России

Первый этап опытно-конструкторской работы по изобретению семейства боевых роботизированных комплексов "Соратник" для оборонного ведомства начался в Российской Федерации, следует из данных, опубликованных на сайте государственных закупок.

Предприятие-разработчик боевого робота "Уран-9" также разместило информацию, согласно которой до конца текущего года должен быть реализован первый этап разработки составных частей ОКР под название "Соратник". Общая сумма финансирования процесса сборки составляет более 130 млрд рублей.

По словам бывшего гендиректора концерна "Калашников" Владимира Дмитриева, крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия получил заказ от Министерства обороны Российской Федерации на изготовление серии боевых роботизированных комплексов "Соратник".

Телеканал RT сообщил, что боевой потенциал Вооруженных сил РФ за последние несколько лет увеличился более чем в два раза. Об этом заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.