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11:07   14 Апреля 2020
Армия

Новейшее защитное снаряжение для летчиков разрабатывают в Минобороны РФ

Новейшее защитное снаряжение для летчиков разрабатывают в Минобороны РФ

Научно-исследовательский испытательный центр авиационно-космической медицины приступил к работе над созданием новейшего защитного снаряжения для российского летчика.

Начальник центра, полковник медицинской службы Игорь Жданько в ходе беседы с корреспондентом издания "Красная Звезда" отметил, что для создания снаряжения будут использованы современные материалы и технологии.

В центре идет работа над созданием нового поколения вентилируемого снаряжения. Помимо этого, специалисты разработали новейшую методику специальной психофизиологической подготовки летного состава. Благодаря ей удастся повысить устойчивость пилотов к различным факторам полета.

Телеканал "Царьград" сообщал, что пилот высоко оценил первый полет на "Белом лебеде" после проведения модернизации. Он назвал полет на Ту-160М "мечтой".

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #разработка #летчики #снаряжение

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