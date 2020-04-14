Научно-исследовательский испытательный центр авиационно-космической медицины приступил к работе над созданием новейшего защитного снаряжения для российского летчика.

Начальник центра, полковник медицинской службы Игорь Жданько в ходе беседы с корреспондентом издания "Красная Звезда" отметил, что для создания снаряжения будут использованы современные материалы и технологии.

В центре идет работа над созданием нового поколения вентилируемого снаряжения. Помимо этого, специалисты разработали новейшую методику специальной психофизиологической подготовки летного состава. Благодаря ей удастся повысить устойчивость пилотов к различным факторам полета.

Телеканал "Царьград" сообщал, что пилот высоко оценил первый полет на "Белом лебеде" после проведения модернизации. Он назвал полет на Ту-160М "мечтой".