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11:01   14 Апреля 2020
Общество

Около 20 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались за минувшие сутки в РФ

Около 20 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались за минувшие сутки в РФ

Накануне был зарегистрирован самый большой прирост заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки скончались 22 человека с коронавирусом.

В Москве большая часть заболевших — 13 человек, в Московской области — 5 человек. В Республике Башкортостан скончались два человека с коронавирусной инфекцией. Во Владимирской и Воронежской областях — по одному человеку.

Как утверждают специалисты, в нашей стране еще не наступил пик эпидемии. Однако уже сейчас важно соблюдать рекомендации врачей-эпидемиологов и правительства. За весь период распространения инфекции в России скончалось 170 человек.

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Автор: Яна Либерман
#россия #здоровье #коронавирус

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