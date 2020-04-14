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11:01   14 Апреля 2020
Россия

СК возбудил дело в отношении автора фейка о коронавирусе в институте Петербурга

СК возбудил дело в отношении автора фейка о коронавирусе в институте Петербурга

Следователи завели уголовное дело по факту публикации ложной информации о заболевших COVID-19 в одном из учебных заведений Северной столицы.

Пользователь соцсети "ВКонтакте" 2 апреля опубликовал фейк о том, что в учебном заведении, в котором якобы 70% граждан заражены коронавирусом, обязывают делать утреннюю зарядку. В институте COVID-19 не зафиксирован, в медучреждения информации и заболевших не поступало, уведомили в пресс-службе СК РФ по городу. 

Следователи возбудили уголовное дело в отношении злоумышленника по факту распространения заведомо ложной информации. Автор фейка — администратор паблика "Омбудсмен полиции", сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Олигарх Михаил Ходорковский распространял вбросы о коронавирусе через подконтрольное "МБХ Медиа". Он заказал материал о том, что россияне якобы не до конца информированы о ситуации с COVID-19 в стране.

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Автор: Кристина Мокроусова
#уголовное дело #фейк #коронавирус

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