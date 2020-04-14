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 Способы экстренной постконтактной профилактики COVID-19 разработали для врачей в РФ

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Антироссийские СМИ получили от Госдепа США средства на дезинформацию против РФ

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10:41   14 Апреля 2020
Общество

Московские врачи вылечили от COVID-19 почти 180 человек за сутки

Московские врачи вылечили от COVID-19 почти 180 человек за сутки

Врачи в Москве за минувшие сутки выписали 179 человек, переболевших COVID-19, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Некоторые пациенты после выписки продолжают оставаться под наблюдением медицинских специалистов. Они получили необходимые рекомендации. По последним данным, московские врачи ежедневно выписывают более 100 человек. Ракова выразила надежду на то, что такая динамика продолжится. В общей сумме терапию успешно завершили 1016 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничения с 13 по 19 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Таким образом, временно запрещается работа большинства городских организаций, а для передвижения по городу на общественном или личном транспорте требуется специальный цифровой пропуск.

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Автор: Василий Пименов
#москва #ракова #коронавирус

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