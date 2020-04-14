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 Способы экстренной постконтактной профилактики COVID-19 разработали для врачей в РФ

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Антироссийские СМИ получили от Госдепа США средства на дезинформацию против РФ

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10:40   14 Апреля 2020
Общество

Оперштаб: за сутки в России подтверждены 2774 новых случая COVID-19

Оперштаб: за сутки в России подтверждены 2774 новых случая COVID-19

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России за последние сутки выросло на 277 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Новые случаи вируса подтверждены в 51 регионе России, за предыдущий день выздоровели 224 пациента. На данный момент в РФ зафиксировано 21102 случая заражения инфекцией, общее количество выздоровевших составило 1694 человека.

Президент России Владимир путин продлил нерабочие дни до 30 апреля, все жители находятся на самоизоляции. В Москве и Московской области ввели электронные пропуска для передвижения по городу, которые начнут действовать с 15 апреля.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #заражение #коронавирус

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