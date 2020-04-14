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10:20   14 Апреля 2020
Политика

Белоруссия упростила визовый режим со странами ЕС

Белоруссия упростила визовый режим со странами ЕС

Белоруссия ратифицировала соглашения с ЕС, касающиеся упрощения выдачи виз. Соответствующие законы опубликованы во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Визовое соглашение между Белоруссией и Евросоюзом предусматривает упрощение выдачи виз для большинства граждан. Кроме того, визовый сбор с граждан Белоруссии был снижен с 80 до 35 евро. Решение о выдаче визы будет приниматься в течение десяти дней. Белоруссия же увеличит срок пребывания иностранцев на своей территории до 180 дней.

Соглашения были подписаны Белоруссией и Евросоюзом 8 января этого года.

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Автор: Борис Нестеров
#ес #белоруссия #визовый режим

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