Трамп заявил, что США прошли пик эпидемии коронавируса

Администрация США завершает работу над планом снятия ограничений из-за распространения коронавируса. По словам американского лидера Дональда Трампа, Белый дом "близок к завершению" разработки плана по открытию государства после карантина.

"Скоро мы оформим новые и очень важные рекомендации губернаторам штатов с информацией для того, чтобы они могли безопасно открывать свои штаты", — сказал Трамп на пресс-конференции.

Он понадеялся, что карантинные меры будут отменены раньше запланированного срока. Трамп заключил, что число зараженных и умерших перестало увеличиваться день ото дня и постепенно начало снижаться.