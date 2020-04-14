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 МЧС РФ отправило в Сербию маски и комбинезоны для пожарных на фоне COVID-19

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10:11   14 Апреля 2020
Политика

МЧС РФ отправило в Сербию маски и комбинезоны для пожарных на фоне COVID-19

МЧС РФ отправило в Сербию маски и комбинезоны для пожарных на фоне COVID-19

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ отправило в Сербию маски и комбинезоны для пожарных, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что МЧС РФ решило помочь Сербии вслед за российским министерством обороны, которое ранее тоже направило самолеты с помощью. Российские спасатели надеются, что готовящийся к отправке груз поможет их коллегам-пожарным бороться с коронавирусом.

Как отметили в ведомстве, всего Сербия получит три тысячи комплектов от МЧС России. Сейчас министерство проводит все необходимые процедуры для того, чтобы направить помощь в кратчайшие сроки.

По последним данным, в Сербии более четырех тысяч зараженных коронавирусом, 85 человек скончались.

 

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Автор: Борис Нестеров
#сербия #мчс рф #коронавирус

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