Ищенко рассказал о серьезном расколе украинского общества

Украинское общество сейчас расколото не на две части, как это происходит в странах, где идет гражданская война, а на три или даже большее количество.

Об этом во вторник в интервью изданию «Украина.ру» заявил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

«На Украине оно (общество) расколото на три, а может быть, и на большее количество частей: там есть Майдан, Антимайдан, а большей части по большому счету сейчас все равно, лишь бы их не трогали», - отметил эксперт.

По словам политолога, сейчас на Украине нет какого-то единого общества, которое оказывало бы на власть давление, тем более по делам Майдана. Перед людьми стоят гораздо более насущные проблемы, первая из которых – выживание.

«Проблема безработицы, проблема возвращения безработных гастарбайтеров в страну, проблема кризиса, проблема коронавируса — вот главные проблемы Украины», - напомнил Ищенко.

Поэтому, добавил он, украинцам сейчас просто нет дела до того, как власти относятся к делам Майдана шестилетней давности, к его участникам, к амнистиям, и, тем более, им не до уголовного дела, возбужденного в отношении активной участницы Майдана и бывшего народного депутата Татьяны Черновол.