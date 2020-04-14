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10:46   14 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Ищенко рассказал о серьезном расколе украинского общества

Ищенко рассказал о серьезном расколе украинского общества

Украинское общество сейчас расколото не на две части, как это происходит в странах, где идет гражданская война, а на три или даже большее количество.

Об этом во вторник в интервью изданию «Украина.ру» заявил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

«На Украине оно (общество) расколото на три, а может быть, и на большее количество частей: там есть Майдан, Антимайдан, а большей части по большому счету сейчас все равно, лишь бы их не трогали», - отметил эксперт.

По словам политолога, сейчас на Украине нет какого-то единого общества, которое оказывало бы на власть давление, тем более по делам Майдана. Перед людьми стоят гораздо более насущные проблемы, первая из которых – выживание.

«Проблема безработицы, проблема возвращения безработных гастарбайтеров в страну, проблема кризиса, проблема коронавируса — вот главные проблемы Украины», - напомнил Ищенко.

Ищенко рассказал о серьезном расколе украинского общества

Поэтому, добавил он, украинцам сейчас просто нет дела до того, как власти относятся к делам Майдана шестилетней давности, к его участникам, к амнистиям, и, тем более, им не до уголовного дела, возбужденного в отношении активной участницы Майдана и бывшего народного депутата Татьяны Черновол.

«То, что мы сейчас видим, — пир украинской власти во время чумы. Там сейчас разбирается несколько крупных олигархических домов, в то время как страна, которую они пытаются друг у друга украсть, утекает у них сквозь пальцы», — заключил Ростислав Ищенко.

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Автор: Александр Люблинский
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