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Москалькова предоставила Путину ежегодный доклад о своей работе

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9:34   14 Апреля 2020
Россия

Москалькова предоставила Путину ежегодный доклад о своей работе

Москалькова предоставила Путину ежегодный доклад о своей работе

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предоставила главе государства Владимиру Путину доклад о своей работе за минувший год.

Как сообщает пресс-служба Кремля, омбудсмен должна каждый год предоставлять отчет о своей работе, согласно Федеральному конституционному закону. В докладе содержится информация о том, с какими вопросами к Москальковой чаще всего обращались граждане России.

Должность уполномоченного по правам человека в России Татьяна Москалькова занимает с 22 апреля 2016 года.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #доклад #москалькова

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