Москалькова предоставила Путину ежегодный доклад о своей работе

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предоставила главе государства Владимиру Путину доклад о своей работе за минувший год.

Как сообщает пресс-служба Кремля, омбудсмен должна каждый год предоставлять отчет о своей работе, согласно Федеральному конституционному закону. В докладе содержится информация о том, с какими вопросами к Москальковой чаще всего обращались граждане России.

Должность уполномоченного по правам человека в России Татьяна Москалькова занимает с 22 апреля 2016 года.