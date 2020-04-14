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9:19   14 Апреля 2020
Политика

Китайские СМИ заявили о полной готовности России противостоять НАТО в Черном море

Китайские СМИ заявили о полной готовности России противостоять НАТО в Черном море

Китайское издание Sohu выпустило материал, в котором рассказывает, что российский флот за полчаса справится с кораблями НАТО в Черном море.

Авторы материала пишут, что ВМС США постоянно заходили в порт Одессы и провоцировали Россию учениями в регионе совместно с другими кораблями НАТО. Журналисты говорят, что Россия сможет защитить Черное море от сил Североатлантического альянса, если в этом будет необходимость. Об этом сообщает "ПолитРоссия". 

"Российский флот за 30 минут отправил бы на дно корабли НАТО, которые были в Черном море. Столь впечатляющие военные маневры стали отличным ответом РФ на провокации Запада", — указано в материале китайского издания.

Свои учения в Черном море проводили корабли НАТО, но действия России их затмили, пишет СМИ. Иностранным военным дали понять, что в Черном море их ожидает российский флот, что крайне опасно для Североатлантического альянса.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #нато #китай

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