Российские ученые изучат переданный из США штамм коронавируса

Штамм нового COVID-19, привезенный из США одной из российских компаний, будет использован для проведения исследования и создания вакцины.

На коронавирусную инфекцию была выпущена декларация Томской таможней, сообщает РИА Новости.

"Для проведения исследований и создания вакцины в дальнейшем из США в Московский регион ввезли вирусные частицы", — сообщили в пресс-службе таможни.

Декларация была подана удаленно в Центр электронного декларирования Томской таможни 10 апреля 2020 года. Транспортировка штамма COVID-19 производилась в термоконтейнере с хладоэлементами для сохранения температуры 2–8°С. Вес флакона составил 88 г.