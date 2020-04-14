Комаровский объяснил, чем коронавирус отличается от гепатита B и герпеса

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что новый коронавирус не способен вызвать хронические заболевания, в отличие от гепатита В или герпеса.

По словам медика, сегодня существует лишь два вида вирусов – РНК-вирусы и ДНК-вирусы. Первые могут стать возбудителями острых заболеваний, однако у них есть свое начало и конец.

Когда такая инфекция попадает в клетку, рано или поздно она выйдет наружу, клетка погибнет, а вирус попадет в кровь, столкнется с иммунной системой человеческого организма, которая уничтожит его.

Что касается ДНК-вирусов, то они могут жить внутри клетки в течение длительного времени, не нанося ущерб организму. Именно такие вирусы вызывают герпес или гепатит В. В случае с SARS-CoV-2, охватившим весь мир, он относится к РНК-вирусам.