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8:03   14 Апреля 2020
Экономика

Российские граждане поставили рекорд по новым кредитным историям в стране

Российские граждане поставили рекорд по новым кредитным историям в стране

Банки России достигли рекордных отметок по выдачи кредитов в марте 2020 года.

Российские банки выдали кредиты гражданам на 920,6 миллиардов рублей. Компания Frank RG сообщает, что это рекордные показатели в России.

Аналогичные данные были зафиксированы в декабре в 2019 году, когда общая сумма розничных кредитов составляла 962 миллиарда рублей. Центральный Банк РФ сообщил, что в марте 2020 года розничные кредитования увеличились почти на 2 процента, чего не было ни разу в 2019 году.

Сотрудники банка считают, что такой резкий спрос на кредиты связан с ожидаемым ростом ставок по кредиту. Ранее исследование показало, что у 63% населения России нет накоплений, которые помогли бы пережить экономическую ситуацию в стране, поэтому и спрос на кредитные истории вырос.

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Автор: Юлия Яковлева
#рф #кредитование #рассрочка

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