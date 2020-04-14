Российские граждане поставили рекорд по новым кредитным историям в стране

Банки России достигли рекордных отметок по выдачи кредитов в марте 2020 года.

Российские банки выдали кредиты гражданам на 920,6 миллиардов рублей. Компания Frank RG сообщает, что это рекордные показатели в России.

Аналогичные данные были зафиксированы в декабре в 2019 году, когда общая сумма розничных кредитов составляла 962 миллиарда рублей. Центральный Банк РФ сообщил, что в марте 2020 года розничные кредитования увеличились почти на 2 процента, чего не было ни разу в 2019 году.

Сотрудники банка считают, что такой резкий спрос на кредиты связан с ожидаемым ростом ставок по кредиту. Ранее исследование показало, что у 63% населения России нет накоплений, которые помогли бы пережить экономическую ситуацию в стране, поэтому и спрос на кредитные истории вырос.